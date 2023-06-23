GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliye adli kontrol

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Haziran'da Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sabit hatlardan aranma kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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