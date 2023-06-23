Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan iki araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında, İzmit ilçesinde durdurulan iki araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.T. ve B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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