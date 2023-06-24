Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası ilçesi Liman Kavşağı mevkisinde iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 5 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu otoyolun Ankara istikametinde kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.





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