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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası ilçesi Liman Kavşağı mevkisinde iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 5 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu otoyolun Ankara istikametinde kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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