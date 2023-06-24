Kocaeli'deki hayvanat bahçesinde "lemur besleme etkinliği" düzenlenecek

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KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, "lemur besleme etkinliği" yapılacak.



Sırtlandan maymuna, timsahtan bozayıya, zürafadan gergedana ve farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere kadar çok sayıda canlının bulunduğu hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri barındırması dolayısıyla "gen bankası" olarak da adlandırılıyor.

Ziyaretçilerine 160 farklı hayvan türü ile 300 bitki çeşidini yakından görme imkanı sunan hayvanat bahçesinde en çok ilgi gören türler arasında 32 lemur da yer alıyor.

Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilere, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Madagaskar orijinli tür olan lemurları besleme imkanı sunulacak.

- "Heyecanlı bir etkinlik olacak"

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Tuğçe Özgür, AA muhabirine, bayram tatili boyunca ziyaretçilerin lemur ailesini yakından tanıyarak besleyebileceğini söyledi.

Bunun heyecanlı bir etkinlik olacağını dile getiren Özgür, "Bayram dönemi boyunca parkımıza gelen ziyaretçilerimiz lemur ailesini besleyebilir. Parkımızda ve Türkiye'de ilk defa yapılacak lemur besleme etkinliğine ziyaretçilerimizi bekliyoruz." dedi.

Özgür, ziyaretçilerin parktaki hayvanların beslenme sürecine katkı sunduğunu, böylece bu canlılarla aralarında bir bağ oluştuğunu kaydetti.

Ziyaretçilerin besleyecekleri lemurlar arasında yeni doğanların da bulunduğunu belirten Özgür, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimiz, yavrularımızı da çok yakından görebilecek. Yavruların bir kısmı halen annelerini emiyor. Bazı yavrular da artık serbest gezmeye başladı. Çocukların ve yetişkinlerin çok keyif alacağı bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Canlıları yakından görmenin keyfi çok başka. Lemurlar oldukça sevecen ve sıcakkanlı. Sadece lemur besleme etkinliği yok. Bunun yanında Afrika zürafalarımızı, dev aldabra kaplumbağamızı, ayrıca keçi ve tavşan gibi çiftlik hayvanlarını besleme etkinliklerine katılabilirsiniz."

Özgür, çocukların, özel olarak düzenledikleri ücretsiz yüz boyama ve doğal tasarım atölyelerine de katılabildiğini sözlerine ekledi.

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