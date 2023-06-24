Kocaeli'de Sakal-ı Şerif engelli bireyler için ziyarete açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engellilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Sakal-ı Şerif, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Yeşil Camisi'nde engelli bireylerin ziyaretine açıldı.

Ziyarette, cam fanus içerisinde korunan Sakal-ı Şerif'i gören özel gereksinimli bireyler ve yakınları, duygu dolu anlar yaşadı.

Daha sonra özel bireyler, hoca eşliğinde ilahiler okudu.

Ziyarete, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, sivil toplum kuruluşu ile engelli dernekleri temsilcileri katıldı.

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