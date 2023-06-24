Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Kocaeli'de başladı

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KOCAELİ (AA) - Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 21 kulüpten 515 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde verildi.

Organizasyonda kürekçiler, master kategorisinde 4 bin metrelik, 19 yaş altı ve büyükler kategorisinde ise 6 bin metrelik parkurda yarışıyor.

Suya inecek ekipler tek çifte (1X), iki çifte (2X) ve dört çifte dümencili (4X+) tekne sınıflarında kupa için ter döküyor.

Yarın sona erecek yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.





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