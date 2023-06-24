Kocaeli'de bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki adreste Y.K. ile oğlu Tayfun K. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Y.K, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boyun ve göğüs bölgesinden bıçakladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun K'nin öldüğünü belirledi.

Polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçağa el koyarak Y.K'yi gözaltına aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.