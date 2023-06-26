Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi 26. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu olduğu belirlenen U.E. (16) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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