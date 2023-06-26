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Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den Kurban Bayramı mesajı

AA

Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den Kurban Bayramı mesajı

KOCAELİ (AA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında, tüm İslam alemi olarak mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularını artıran Kurban Bayramı'nın, birlik ve beraberliği yükselten günlerin başında geldiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, bir kez daha Kurban Bayramı'na ulaştık. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bayramı en güzel şekilde değerlendirmek ve huzurlu bayram geçirmek, tüm vatandaşlarımız için en büyük dileğim. Bu vesileyle tüm Çayırovalı vatandaşlarımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, bu mübarek günlerin tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Rabbimden niyaz ederim."

Öte yandan, ilçedeki geleneksel kent bayramlaşmasının Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 10.30'da Çağdaşkent Sosyal Tesisleri'nde yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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