Kocaeli'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanorhan Mahallesi 1117 Sokak'ta 4 katlı inşaatın çatısında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.