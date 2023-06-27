Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi ile sevgilisi ölü bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş arkadaşları tarafından haber alınamayan kişi evinde, kız arkadaşıyla ölü olarak bulundu.

Yahyakaptan Mahallesi Ağlayan Uluçınar Caddesi G30 B Blok adresinde yaşayan 32 yaşındaki Hasan C'den 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları polise haber verdi.

Daireye çilingir yardımıyla giren polis, Hasan C. ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Gözde V'yi (32) tabancayla başlarından vurulmuş olarak buldu.

Evde tartışma yaşandığını belirleyen polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



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