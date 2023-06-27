Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Darıca ilçesinde iki şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.

Osmangazi Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde bekleyen Z.I. (49), henüz belirlenemeyen nedenle tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sağ bacağına bıçak darbesi alan Z.İ, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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