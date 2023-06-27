Kocaeli protokolünden arife günü şehitlik ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli protokolünden arife günü şehitlik ziyareti

AA

Kocaeli protokolünden arife günü şehitlik ziyareti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli kent protokolü, arife günü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

İzmit'teki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Müftüsü Sinan Cihan ve yetkililer katıldı.

Şehit kabirlerine karanfil bırakan Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı, çocuklara hediyeler verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona eren programın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, dini bayramların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günleri olduğunu belirtti.

Yetim, öksüz, kimsesiz ve ekonomik yoksunluk içinde bulunanların bayram sevincine ortak olabilmesi için Valilik tarafından çalışma yapıldığını anlatan Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal devlet uygulamaları en üst seviyede uygulamaya konulmuş, hiç kimsenin çaresiz durumda bırakılmamasına özen gösterilmiştir. Bu kapsamda Valiliğimizce, bahsettiğim grupların bayram sevincini yaşayabilmeleri için her türlü destek sağlanmış, ayrıca 3 bine yakın evladımızın bayramlıkları teslim edilmiştir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Para istediği pazarcıyı olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurup öldürdü
YEREL HABERLER Para istediği pazarcıyı olumsuz cevap alınca başına ...
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Kurban Bayramı ...
Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi ile sevgilisi ölü bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi ile ...
Belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde aynı aileden ...
TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞINI BAŞINDAN VURUP İNTİHAR ETTİ
YEREL HABERLER TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞINI BAŞINDAN VURUP İNTİHAR ETTİ
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI: AYNI AİLEDEN 3 ÖLÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI: ...
Tartıştığı kız arkadaşını başından vurup intihar etti
YEREL HABERLER Tartıştığı kız arkadaşını başından vurup intihar etti
Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde 3 ...
Kocaeli'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan ...
Metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 ölü (2)
YEREL HABERLER Metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 ölü (2)
Arazi anlaşmazlığında 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığında 3 kişiyi pompalı tüfekle ...
Metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 ölü
YEREL HABERLER Metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 ölü
Kocaeli'de demir kestikleri evin tavanının çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de demir kestikleri evin tavanının çökmesi ...
Engelli dalış rekortmeni, uzuvlarını kaybeden depremzedelere başarı hikayesiyle umut aşıladı
YEREL HABERLER Engelli dalış rekortmeni, uzuvlarını kaybeden ...
Oğlunu, boğazını keserek öldüren baba tutuklandı
YEREL HABERLER Oğlunu, boğazını keserek öldüren baba tutuklandı
Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den Kurban Bayramı ...
Kocaeli'de panelvan ile işçi servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de panelvan ile işçi servisinin çarpışması ...
Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla ...
Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi ...
Trabzonspor’un eski yıldızı Yattara, Kocaeli'de çocuklarla top oynadı
YEREL HABERLER Trabzonspor’un eski yıldızı Yattara, Kocaeli'de ...
Kocaeli'de takla atan otomobildeki 5 genç yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de takla atan otomobildeki 5 genç yaralandı
Kocaeli'de 3. Uluslararası Körfez Kupası Deniz Küreği yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3. Uluslararası Körfez Kupası Deniz Küreği ...
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.