Kocaeli'de demir kestikleri evin tavanının çökmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde demir kestikleri evin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta dün boşaltılmış tek katlı evde demirleri keserken çöken tavanın altında kalan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ömer Faruk Yıldız'ın (15) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'ndeki evlerinde helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Yıldız'ın cenazesi, Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi.

Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfı bitiren Yıldız'ın başarılı bir öğrenci olduğu belirtildi.



Bu arada olayda yaşamını yitiren Metin Akkaya'nın cenazesinin Muş'ta toprağa verileceğini öğrenildi.

Derince ilçesinde dün demir kestikleri evin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalarak yaralanan Yıldız ve Akkaya, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmişti.

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