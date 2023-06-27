Kocaeli'de düzensiz göçmen operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler A.A. ile H.R, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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