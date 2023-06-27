Kocaeli'de bağ yolunda insan kemikleri bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bağ yolunda insan kemikleri bulundu.

Karaahmetli Mahallesi'nde bağ yolundan dönen vatandaşlar, yağışların etkisiyle toprağın aşındığı yol kenarındaki eğimli arazide insan kemikleri olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başlattıkları kazı çalışmasında kafatası dahil birçok kemik parçası çıkardı.

Erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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