Çayırova ilçesinde bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın arifesinde mezarlık ziyareti yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının mezarlıklarına gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yadım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akse ve Şekerpınar'daki mezarlıklarda yakınlarının kabrini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek dağıttı.



Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.