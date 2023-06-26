Kocaeli'deki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, toprağa verildi.



Dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Meliha (55), Rabia (22) ve Nehir Şahin'in (10) cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Alikahya Hayırseverler Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Körüktepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, kazada yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan Arif ve Azmi Şahin ile ailenin yakınları, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Muharrem Tutuş ile vatandaşlar katıldı.

Kazada yaralanan Mustafa Efe Şahin'in (8) tedavisi Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Bu arada Rabia Şahin'in, Kocaeli Üniversitesi muhasebe bölümü mezunu olduğu ve bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

Arif Şahin idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, dün D-605 kara yolu Çayırköy mevkisinde duraktan yolcu alan D.K. yönetimindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsüyle çarpışmış, yol kenarına savrulan araçtaki Nehir, babaannesi Meliha ve halası Rabia Şahin yaşamını yitirmişti. Yaralanan sürücü Arif ile babası Azmi ve oğlu Mustafa Efe Şahin hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.