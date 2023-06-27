Kocaeli'de bir işletmenin atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde turistik bir tesisin atölye olarak kullandığı depoda çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

Maşukiye Mahallesi Huş Sokak'ta C.D'ye ait iş yerinin ATV araç bakımı yapılan atölyesinde alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

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