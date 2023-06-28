Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Donanma Mahallesi'nde N.Ş. ile komşuları İ.K. ve oğlu M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda N.Ş. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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