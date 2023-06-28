Kocaeli'de ambulansla acil servise getirilen alkollü kişi güvenlik görevlisini bıçakladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de alkollü olduğu belirlenen kişi, hastanenin acil servisinde görevli güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

İzmit ilçesinde ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne getirilen B.Ö (28), Acil Servis alanında kendisini muayene etmek isteyen doktor ve kan almak isteyen sağlık görevlilerine ters cevaplar vererek direndi.

Hastanenin güvenlik görevlisi İsa Kocakoç (41), sakinleştirmek istediği sırada taşkınlık yapan alkollü kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Karakoç, söz konusu kişi tarafından elinden ve kalçasından bıçakla yaralandı.

Diğer güvenlik görevlileri ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.

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