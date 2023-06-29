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Kocaeli'de 37. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

AA

Kocaeli'de 37. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 37. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye'ye örnek olabilecek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst seviyeye çıktığı şehrin Kocaeli olduğunu söyledi.

Bu yıl Kurban Bayramı ile İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünün aynı zamana denk gelmesi dolayısıyla iki bayramı bir arada yaşadıklarını dile getiren Yavuz, bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri şükranla andı.

Yavuz, bayramların yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirterek, "Bir başka hususun daha altını çizmek istiyorum. İsveç'te mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı nefret suçudur. Avrupa sadece kendi değerlerini korumaya devam etmekte ama diğerlerinin düşüncesi, değeri ve inancı olduğunda son derece ayrımcı, ırkçı yaklaşımı da ortaya koyduğunu buradan hatırlatmak istiyorum. Bu tür davranışla dünya barışına asla katkı sunmaz. O nedenle kutsal kitabımıza saygı gösterilmesini herkesten bekliyoruz." dedi.

- "Kocaeli'den deprem bölgesine yaklaşık 3 milyar liralık yardım"

Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlere Kocaeli'den yardımlar gönderildiğini anımsatarak, "6 Şubat’ta 100 yılın depremi meydana geldiğinde Kocaeli, Türkiye'de en büyük yardımları yapan şehir olmuştur. Bendeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız o bölgede hizmet etmeye gayret ettik ama en büyük pay sizlerin... Benim hesaplamalarıma göre yaklaşık 3 milyar lirayı bulan yardımı iş adamından, ev hanımına, öğretmenine, okuldaki minicik yürekleriyle kocaman iş yapan öğrencilerimize, sanayicilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza kısaca Kocaeli'deki herkese bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da başka şehirlere örnek olan birlikteliği 37. kez gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, bayramların insanları bir araya getiren, dargınların barıştığı, küslüklerin unutulduğu, af ikliminin her yere hakim olduğu, bütün güzelliklerin, bütün kardeşliklerin yenilendiği çok kıymetli hazine olduğunu dile getirdi.

Bayramların milletin varlığına, birliğine, gücüne, dirliğine her zaman güç katmaya devam ettiğini söyleyen Büyükakın, katılımcıların bayramlarını kutladı.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz da kentin tüm dinamikleriyle vatandaşları bir arada görmenin güçlerine güç kattığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri, programa katılan vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, ilçe belediye başkanları, gaziler, siyasetçiler ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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