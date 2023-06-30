Karamürsel'de bayramlaşma programı düzenlendi

Demir yollarında neden taşlar olur?

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, programa katılanların bayramını kutladı.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından katılımcılar bayramlaştı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve ilçede yaşayanlar katıldı.



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