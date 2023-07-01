Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde E.T'nin kullandığı 34 BC 6162 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkisinde aynı yönde seyreden C.A. yönetimindeki 54 AFN 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.T. ile yanındaki S.T, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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