Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tüfekle yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.



Kuruçeşme Fatih Mahallesi Kazım Özalp Caddesi Kuruçeşme Fatih Camisi önünde Y.Ç. (43) ile A.Ü. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, A.Ü'nün tüfekle ateş açması sonucu Y.Ç. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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