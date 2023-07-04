Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den esnaf ziyareti

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KOCAELİ (AA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yapılan çalışmaları anlatmak ve esnafın taleplerini dinlemek için sahaya inen Çiftçi, işletmeleri gezdi. Esnafın taleplerini not alan Çiftçi, işletmecilerle fikir alışverişinde bulundu.

Gönül belediyeciliğinin, gönülleri kazanmak, gönüller yapmak ve gönülleri hoş tutmak olduğunu belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Çayırova'ya hizmet için buradayız. İnsanımızı memnun edebiliyorsak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yaptıkları katkı ve çalışmalardan ötürü esnafa teşekkür etti.

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