Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikisi çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.A. idaresindeki 34 JN 1035 plakalı hafif ticari araç, Yağcılar mevkisinde H.Y. yönetimindeki 41 L 2429 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan R.A. ve A.A. ile çocuklar E.E.A. ve S.A, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.





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