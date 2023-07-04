Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Tekin ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.

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