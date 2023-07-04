Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde kimyasal tepkimeden dolayı yoğun duman oluştu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde kimyasal tepkimeden dolayı yoğun duman oluştu.

Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'nde geri dönüşüm tesisinde yer alan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama bölümünde kimyasal tepkime gerçekleşti.

Yoğun duman oluşması üzerine çalışanlar, tesisi tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Tesiste havalandırma yapan itfaiye ekipleri, dumanın dağılmasını sağladı.

Öte yandan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tesiste inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

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