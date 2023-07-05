Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balçık Mahallesi 3256. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinin açık bölümündeki işlenmemiş plastik ve kartonların yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atık bölümünü tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın, 500 ton geri dönüşüm atığında hasara yol açtı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.