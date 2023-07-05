Cengiz Kurtoğlu, Karamürsel'de konser verdi

KOCAELİ (AA) - Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Karamürsel Kordon'da düzenlenen program, Karamürsel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun etkinliğiyle başladı.



Daha sonra sahne alan Cengiz Kurtoğlu, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak, "Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Sizler mutluysanız biz de mutluyuz." dedi.



Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da vatandaşların coşkusuna ortak olan Kurtoğlu'na, sergilediği performanstan dolayı teşekkür ederek, "Coşkuyla kutladığımız kurtuluş günümüzü yaşamamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cengiz Kurtoğlu'na, Karamürsel Sepeti ve tablo hediye edildi.









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