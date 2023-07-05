Gölcük Belediye Başkanı Sezer'in acı günü

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KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in vefat eden kardeşi Bekir Sami Sezer'in cenazesi toprağa verildi.



Geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden Sezer için Gölcük Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, burada taziyeleri kabul etti.

Sezer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Saraylı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





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