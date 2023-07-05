Kocaeli'de devrilen demir boru yüklü tır ulaşımı aksattı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırdan yola saçılan demir borular, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Eskihisar Mahallesi Eskihisar Topçular Feribot Yolu'nda seyreden İ.T. idaresindeki 34 VP 299 plakalı demir boru yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Demir boruların saçılması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda ulaşımın normale dönmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.



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