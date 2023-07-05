Kocaeli'de volkanik cürufla düşük maliyetli organik tarım yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de volkanik cürufla düşük maliyetli organik tarım yapılıyor

AA

Kocaeli'de volkanik cürufla düşük maliyetli organik tarım yapılıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de oluşturulan topraksız serada, İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen volkanik cüruf kullanılarak organik tarım yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında geliştirilen projeyle "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım Ar-Ge Üretim Serası" kuruldu.

Topraksız tarımda kullanılan, Hindistan cevizinden elde edilen ithal "kokopit" yerine İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen uzun ömürlü volkanik cürufla tarım yapılan serada, domates çeşitleri üretiliyor.

Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve Proje Sorumlusu Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, AA muhabirine, yeni üretim modeliyle maliyeti azaltarak topraksız tarım yapmak istediklerini söyledi.

Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tescillenmiş ata tohumlarla üretime başladıklarını anlatarak, "Burada topraksız tarım yapıyoruz. Volkanik cüruf ile yetiştiriyoruz. Üretimde kullandığımız her şey yerli ve milli." dedi.

Yurt dışındakilerle kendi üretimlerini karşılaştırdıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını aktaran Çiftçi, "Bitkilerin fizyolojik durumlarıyla alakalı bir takım incelemeler yaptık. Bitki boyu, oluşturduğu meyve, çiçek salkımı, meyve sayıları doğrultusunda karşılaştırmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, tarımda dışa bağımlılığın maliyetleri yükselttiğini işaret ederek, olumlu sonuçların çiftçilere ulaştırılıp projenin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini anlattı.

Serada kullandıkları sulama sistemini 3 aydır boşaltmadıklarını aktaran Çiftçi, "Dolayısıyla aynı sulama sistemini kullanarak 3 ay boyunca hem sulama hem beslemeyi gerçekleştirmiş olduk. Buradaki suyu, değiştirdiğimizde seranın dışındaki enginar bahçemizin sulamasında kullanacağız." diye konuştu.

- "Cürufla 10 yıla kadar üretim yapılıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projede tamamen yerli imkanların kullanıldığını ve maliyetlerin 10'da bire düştüğünü kaydetti.

"Kokopit" kullanılan dışa bağımlı üretimden tamamen yerlileştirilmiş üretime geçtiklerini vurgulayan Büyükakın, "Hindistan cevizi kabuğunu 3 yılda bir değiştirmeniz gerekirken cüruf ile 10 yıla kadar üretim yapılıyor. 1 dönümlük sera yaptığınızda Hindistan cevizi kabuğuyla 180 bin lira yatırım yapmanız gerekirken cüruf ile 15 bin lira." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de devrilen demir boru yüklü tır ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Kocaeli'de devrilen demir boru yüklü tır ulaşımı ...
Kocaeli'de topraksız tarım çalışmasında olumlu sonuç alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de topraksız tarım çalışmasında olumlu sonuç ...
Gölcük Belediye Başkanı Sezer'in acı günü
YEREL HABERLER Gölcük Belediye Başkanı Sezer'in acı günü
2023 Türkiye Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de sürüyor
YEREL HABERLER 2023 Türkiye Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de ...
Cankurtaranların bayram mesaisi: Kocaeli'deki plajlarda 334 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Cankurtaranların bayram mesaisi: Kocaeli'deki ...
Cengiz Kurtoğlu, Karamürsel'de konser verdi
YEREL HABERLER Cengiz Kurtoğlu, Karamürsel'de konser verdi
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ...
ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA TESİSİNDE YANGIN PANİĞİ  
YEREL HABERLER ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA TESİSİNDE YANGIN ...
Atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde yangın paniği
YEREL HABERLER Atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde yangın ...
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde kimyasal tepkimeden dolayı yoğun duman oluştu
YEREL HABERLER Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde kimyasal tepkimeden ...
Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme ...
Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık ...
Gebze'de İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin inşası sürüyor
YEREL HABERLER Gebze'de İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin inşası ...
Sude'nin ölümünde, sevgilisine delil yetersizliğinden beraat
YEREL HABERLER Sude'nin ölümünde, sevgilisine delil yetersizliğinden ...
Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı
YEREL HABERLER Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. ...
Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den esnaf ziyareti
Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek ...
Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ...
Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu
YEREL HABERLER Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bayram tatilinde 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bayram tatilinde ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'gerginlik' açıklaması
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'gerginlik' açıklaması
Kocaeli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Dilovası'ndaki gerginlikle ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan Dilovası'ndaki gerginlikle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.