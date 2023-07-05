Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi 2060 Sokak'ta seyir halinde olan Osman Burgaz idaresindeki 41 RZ 550 plakalı otomobilin motor kısmı, alev aldı.

Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına park etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi.



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