Galatasaray-Hull City maçının ardından

KOCAELİ (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarına ilişkin, "Çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz." dedi.

Buruk, Kocaeli Stadyumu'nda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile yaptıkları ve 4-3 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün maça şampiyon Galatasaray gibi başladıklarını, ilk yarıda şampiyon Galatasaray gibi oynayarak net bir skorla devre arasına girdiklerini söyledi.

İkinci yarı çok sayıda değişiklik yaptıklarını ve genç oyunculara şans verdiklerini ifade eden Buruk, bu şansı bazılarının kullandığını bazılarının ise kullanamadığını ancak önlerinde uzun yol bulunduğunu kaydetti.

Buruk, hazırlık maçlarında sonucu çok düşünmeyerek hareket ettiklerini dile getirerek maça gelen taraftarlara teşekkür etti.

İlk yarıda ortaya koydukları futbolun kendileri için önemli olduğunu aktaran Buruk, bunu daha uzun dakikalara yayacaklarını belirtti.

Buruk, hazırlık maçının bir ölçü olduğunu, kendileriyle kampa gelmeyecek futbolcuların Türkiye'de çalışmalara devam edeceğini, bunu gelecek günlerde net bir şekilde belli edeceklerini ifade etti.

- "Oyuncularımızı bekliyoruz"

Bir basın mensubunun transfer ve Mauro Icardi'nin durumunu sorması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Bu süreç devam ediyor. Ne kadar daha devam edecek bilmiyorum ama başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda kesin kararlı, Erdem Bey transferle ilgili bir çalışma yürütüyor. En kısa zamanda aramızda olmalarını istiyoruz. Ne kadar erken bize katılırlarsa çünkü bu süre uzadıkça, tatil süresi uzadıkça oyuncunun maça hazırlanma süresi de kısalmış oluyor. O süreyi kaybediyoruz. Şu anda buradaki oyuncular çok uzun tatil yapmadılar. Tatil süresi uzadıkça oyuncular fiziksel kayba uğrayacak. En kısa zamanda beklentimiz bu, benim beklentim bu, hepimizin beklentisi bu. Bununla ilgili büyük bir çaba var. Bence en önemli yanı bu çabanın sarf edilmesi."

Buruk, yeni transferlerin geleceğini belirterek "Milli oyuncularımız geri döndü. Bir sonraki maçta onları da kullanmaya başlayacağız. Lucas'ın bugün ufak bir sakatlığı oldu yarın MR çekilecek. İnşallah önemli bir durumu yoktur. İlk yarı bir darbe aldı. Genel olarak tablomuz kötü değil. Oyuncularımızı bekliyoruz, oyuncularımız gelecek ama elimizdeki olan kadro da iyi bir kadro. Bunu maçın başında gösterdik." diye konuştu.

Özellikle forvet bölgesinde eksiklerinin bulunduğunu söyleyen Buruk, şöyle devam etti:

"En büyük belki burada yaşayacağımız sıkıntı bu dönem içerisinde. Sadece orada orijinal olarak Barış daha önce oynadı, ikili oynadı. Tek oynamaya alışkın değil ama bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Barış'ı orada ikinci forvet olarak daha önce kullandık, bugün tek forvet olarak oynadı. Çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz."

- "İstediğimiz oyuncu belli"

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior de hazırlık maçı için Galatasaray'dan daha iyi bir rakip seçmelerinin zor olduğunu ifade ederek zorlu maçın kendileri için güzel bir sınav olduğunu söyledi.

İkinci yarı oynadıkları futbolla istedikleri sonucu aldıklarını belirten Rosenior, Kulüp Başkanı Acun IIıcalı'nın kendisine Galatasaray gibi güçlü bir takımla hazırlık maçı yapmak istediğine emin olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Rosenior, kendisinin bu maçı istediğini çünkü sezona hazırlanmak için Galatasaray'dan daha iyi bir rakip olmayacağını düşündüğünü dile getirerek "Sonuca odaklanmamaya çalışıyorum. Önemli olan süreç. İstediğimiz yere gelmek ve takımı daha iyi hale getirebilmek." ifadelerini kullandı.

Takımdaki oyunculardan memnun olduğunu belirten Rosenior, sezon öncesi güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini bildirdi.

Rosenior, transfer döneminin de kapanmasına az bir süre kaldığını ifade ederek "Zorlu bir süreç. Peşinde olduğumuz oyuncular var. İsim vermeyeceğim ama sol bek arıyoruz. Hatta net bir şekilde istediğimiz oyuncu belli. Yakın zamanda sonuçlanacak. Doğru oyuncuyu belirlemek çok önemli bazen süre alabiliyor, dikkatli çalışıp doğru oyuncuyu belirlemek çok önemli." dedi.

Türk halkının kendilerini çok iyi karşıladığını ve burada kamp yapmaktan mutlu olduklarını dile getirerek Atakaş Hatayspor'la da maç yapacaklarını söyledi.

Rosenior, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yankıları İngiltere'den bile hissettiklerini aktararak Türk halkının güzel karşılamasının kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.