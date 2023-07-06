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        Çayırova Belediyesinin yaz kursları devam ediyor

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:29
        Çayırova Belediyesinin yaz kursları devam ediyor

        KOCAELİ (AA) - Çayırova Belediyesince açılan yaz kurslarında çocuklara çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde çocuklar için açılan yaz kursları eğitimlerini sürdürüyor.

        Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'nde çocuklar, matematik, bilim, Kuran-ı Kerim, zeka ile sokak oyunları, okuma ve yazma, resim, melodika kursu gibi birçok alanda eğitiliyor.

        Çocuklar, yeni başlayan gitar, bağlama, piyano, keman ve ahşap derslerinden de yararlanabiliyor.

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