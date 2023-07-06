Kocaeli'de "Palu ailesi" davasının görülmesine yeniden başlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve haklarında verilen karar Yargıtay tarafından bozulan 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, tutuksuz sanıklar Emine Ustael, Fatih, Havva, İsa ve Ayşe Palu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Yargıtay'ın bozma ilamının okunmasının ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıkların eylemlerinin "kasten öldürme suçuna iştirak", sanık Ustael'in eylemlerinin ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu oluşturmadığı yönündeki bozma gerekçesinin usul ve yasaya uygun olmadığını savunarak, mahkemenin kararında direnmesini talep etti.

Sanık Ustael, hakkındaki suçlamaları reddederek, Meryem Tahnal'ı kendisinin öldürmediğini, diğer sanıkların yanında öldüğünü iddia etti.

Tutuksuz sanık Emine Ustael de Meryem Tahnal'ı kendilerinin öldürmediğini savunarak, maktulün E.T. ve Y.Ş. isimli kişiler tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi.

Diğer sanıklar ise Yargıtay tarafından verilen bozma ilamına uyulmasını ve bu doğrultuda haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, sanıkları İsa ve Ayşe Palu için ayrı ayrı müdafi görevlendirilmesine, bozma ilamına uyulup uyulmayacağı konusundaki değerlendirmenin tüm sanık müdafilerinin beyanları alındıktan sonra karara bağlanmasına ve sanık Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

İkinci kez görülen ve 2021'de sonuçlanan davada, cinayet sanığı Ustael "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis, sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 Mart'ta, sanıklar Emine Ustael ile İsa, Fatih, Havva ve Ayşe Palu'nun eylemlerine atılı kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanık Ustael'in eylemlerinin ise TCK'nın 82/1-b bendindeki suçu oluşturmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin bu kararını da bozarak dosyayı Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.