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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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        Giriş: 06.07.2023 - 21:19
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde G.D (63) ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında G.D bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. ​​​​​​​

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