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        Kocaeli'de tehdit ve yağma olaylarına karışan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

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        Giriş: 06.07.2023 - 22:50
        Kocaeli'de tehdit ve yağma olaylarına karışan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü S.Y'nin tehdit ve yağmaya uğradığı iddiası üzerine operasyon gerçekleştirildi.

        Olayla ilgili S.Ş, M.E, E.D, E.A, K.Ç, E.S. ve E.K. gözaltına alındı, operasyonlarda bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 fişek ve 3 kesici alet ve olayda kullanıldığı belirlenen 1 sopa ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden S.Ş, M.E, E.A, K.Ç. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.D. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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