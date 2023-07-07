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        Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı 2 oyuncu transfer etti

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        Giriş: 07.07.2023 - 10:30
        Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı 2 oyuncu transfer etti

        KOCAELİ (AA) - Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, pivot Cenk Şekeroğlu ve kısa forvet Ömercan Engin'i kadrosuna kattı.

        Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Sigortam.net'de oynayan Cenk Şekeroğlu ve Petkim Spor forması giyen Ömercan Engin, takımın kadrosuna dahil edildi.

        Kulüp son olarak Semt 77 Yalovaspor'da görev yapmış başantrenör Fatih Emre Gezer ile anlaşma imzaladı.

        Geçen sezon Sigortam.net forması giyen Cenk Şekeroğlu, 21 lig maçında 4,8 sayı, 5 ribaunt ve 1,1 asist ortalamasıyla oynadı.

        Petkim Spor formasıyla Basketbol Süper Ligi'ndeki 29 maçın 3'ünde görev alan Ömercan Engin de oynadığı maçlarda 6 sayı, 1 ribaunt ve 0,3 asist ortalaması yakaladı.

        Yeşil beyazlı ekip, geçen sezon takımda bulunan Serhat Uğur, Can Altıntığ, Sabahattin Can Göndür, Batuhan Güngör ve Kutay Akpulat’la da sözleşme yeniledi.

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