Kandıra sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.