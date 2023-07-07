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        Çayırova'da sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

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        Giriş: 07.07.2023 - 13:20
        Çayırova'da sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Özellikle sivrisineklerin üreyebileceği alanlarda çalışmalarını hızlandıran ekipler, cadde ve sokaklarda çalışmalarına yoğunluk verdi.

        Dere yatakları, inşaat alanları, çöp konteynerleri ve su birikintilerinde sivrisinek oluşumu olmaması için ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

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