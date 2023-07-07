Piyanist Tuluyhan Uğurlu Kocaeli'de konser verdi
KOCAELİ (AA) - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Konaktan Nağmeler" etkinliğince Selim Sırrı Paşa Konağı'nın bahçesinde gerçekleştirilen konsere, davetliler ilgi gösterdi.
Uğurlu, "100. Yıla 4 Proje 100 Konser'' projesi kapsamında hazırladığı “Güneş Ülke Anadolu” isimli eserini görsel sunum eşliğinde seslendirdi.
Konsere gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Uğurlu, normalde heyecanlı biri olmadığını fakat gösterilen yoğun ilgi ve alkışlar karşısında heyecanlandığını söyledi.