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        Kocaeli'de 5 ton 709 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 23:09
        Kocaeli'de 5 ton 709 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

        KOCAELİ (AA) - Koceli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Başiskele ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

        Depodaki aramada 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ile 124 bin 500 ambalaj ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 iş yeri sahibinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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