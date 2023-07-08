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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza yapan tır ulaşımı aksattı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 10:45
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza yapan tır ulaşımı aksattı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seramik yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.

        Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden M.N.Ç. idaresindeki 34 DZH 613 plakalı seramik yüklü tır, Kuruçuşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.

        Daha sonra devrilen dorse ve yola saçılan malzemeler, İstanbul istikametindeki tüm şeritleri kapattı.

        Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönünde 8 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.

        Tırın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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