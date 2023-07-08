Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 14:08
        Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde 13 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde 1 otobüs, 3 tır ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çatıyı delip eve giren mermi, 5 yaşındaki Eymen'in yanına düştü
        Çatıyı delip eve giren mermi, 5 yaşındaki Eymen'in yanına düştü
        Jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı
        Jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı
        Kocaeli'de 221 kaçak göçmen sınır dışı edildi
        Kocaeli'de 221 kaçak göçmen sınır dışı edildi
        Lavabo açıcının patlamasıyla yaralandı
        Lavabo açıcının patlamasıyla yaralandı
        Kandıra'da hafta sonu denize girmek yasaklandı
        Kandıra'da hafta sonu denize girmek yasaklandı
        AYNI FABRİKA 2 GÜN ARAYLA YENİDEN YANDI  
        AYNI FABRİKA 2 GÜN ARAYLA YENİDEN YANDI  