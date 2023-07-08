Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde 13 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde 1 otobüs, 3 tır ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.