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        Kocaeli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 19:38
        Kocaeli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle Karamürsel ilçesindeki dere yatağında taşkın yaşandı.

        Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

        Karamürsel ilçesindeki Valideköprü Mahallesi'nde bulunan dere, sağanak nedeniyle taştı.

        Dere kenarında bulunan D-595 kara yolu önlem amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.

        Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun yağışın ardından meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

        Alınan tedbirlerle büyük bir sorunun ortaya çıkmasını engellediklerini dile getiren Büyükakın, "Ekiplerimiz, şehrimizin tamamında temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. İSU, itfaiye, fen işleri, park ve bahçe ekiplerimiz, yoğun bir çalışma içinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız'' dedi.

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