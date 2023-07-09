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        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 00:23
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Darıca ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

        Kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 1000 liraya el konuldu.

        İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

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