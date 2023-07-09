Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi 1418. Sokak'ta gerçekleşen asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A. bıçakla yaralandı.
Olay yerinden uzaklaşan yaralı, çevredeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.
Yaralı, haber verilmesi üzerine ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.