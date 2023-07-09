Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 01:28
        Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        İstasyon Mahallesi 1418. Sokak'ta gerçekleşen asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A. bıçakla yaralandı.

        Olay yerinden uzaklaşan yaralı, çevredeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.

        Yaralı, haber verilmesi üzerine ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çatıyı delip eve giren mermi, 5 yaşındaki Eymen'in yanına düştü
        Çatıyı delip eve giren mermi, 5 yaşındaki Eymen'in yanına düştü
        Jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı
        Jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı
        Kocaeli'de 221 kaçak göçmen sınır dışı edildi
        Kocaeli'de 221 kaçak göçmen sınır dışı edildi
        Lavabo açıcının patlamasıyla yaralandı
        Lavabo açıcının patlamasıyla yaralandı
        Kandıra'da hafta sonu denize girmek yasaklandı
        Kandıra'da hafta sonu denize girmek yasaklandı
        AYNI FABRİKA 2 GÜN ARAYLA YENİDEN YANDI  
        AYNI FABRİKA 2 GÜN ARAYLA YENİDEN YANDI  